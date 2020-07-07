حمل لواء الدفاع عن مصر.. النواب والقوى السياسية ينعون الفريق العصار.. البرلمان: مسيرة عطاء امتدت لعقود.. مستقبل وطن: فقدنا نموذجا فريدا في التفاني.. والتنسيقية: ساهم في تطوير الصناعة العسكرية

مجلس النواب ناعيًا العصار: حمل لواء الدفاع عن مصر في مسيرة عطاء امتدت لعقود

رئيس ائتلاف دعم مصر: لعب دورا مهما في أزمات عدة ولحظات حرجة

"مستقبل وطن": نموذج فريد من التفاني والعطاء في خدمة الوطن

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الفريق محمد العصار



نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.



وقال المجلس: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس النواب إلى شعب مصر العظيم، ابنا بارا من أبناء مصر الذين خرجوا من نبتها الطيب، والذي حمل لواء الدفاع عنها في مسيرة عطاء امتدت لعقود مضت، شارك في حروبها التي خاضها جيش مصر دفاعا عن الوطن، وحماية لترابه المقدس".



وأضاف: "لقد كان المغفور له مصدرا للفخر والصمود، وسيظل شاهدا أمينا لملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة، هي الأخطر أثرا والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأنواء والأهوال".



وتابع: "لذلك استحق تقدير بلاده ، قبل انتقاله إلى جوار ربه، بمنحه وشاح النيل لقاء ما قدمه من عطاء لوطنه". ولقد كان المغفور له مثالا يحتذى في الإيمان بالله، والثقة بالنفس، والأمل في المستقبل والمهنية والأمانة والكتمان



واختتم: " نفتقد هذا الرجل العظيم، ولا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وشعب مصر صبر المؤمنين".



كما نعى حزب مستقبل وطن رئيسًا وأعضاءً بطلا من أبطال القوات المسلحة المصرية ونموذجا فريدًا من نماذج التفاني والعطاء في خدمة الوطن الفريق محمد العصار وزير الانتاج الحربي الذي وافته المنية بعد أن قدم طوال تاريخه المشرف مثالًا وقدوة يحتذى بها فى كافة المجالات العسكرية والمدنية.



وتقدم الحزب بخالص التعازي لأفراد الأسرة في فقيدها ومصابها الكبير وأن يلهمهم الله الصبر و السلوان، متمنيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جناته.



نعي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدوولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه، منوها إلى أن مصر فقدت احد رموزها العسكرية الذى عمل طيلة حياته بشرف ونزاهة وأمانة وإنتماء للوطن حيث لعب دورا مهما فى أزمات عديدة ولحظات حرجة.



وأشار عبدالهادي القصبي فى بيان له مساء اليوم إلى أن مصر فقدت رجلا من أخلص الرجال ومن أنبل الرجال صاحب طريق طويل من العطاء والعمل والوفاء والوطنية.



وأعرب القصبى عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا نعت فيه الفريق محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن.



وقالت التنسيقية في بيانها: "فقدت مصر رجلا وطنيا عظيما ومحاربا شارك في حرب الاستنزاف، وحرب الكرامة الوطنية في 6 أكتوبر 1973 م، وتقلد العديد من المناصب الرفيعة في خدمة وطنه، وكان له دورا كبيرا أثناء ثورة 25 يناير 2011 م، كأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز لإرادة الشعب المصري ومسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية.



وأشارت إلى أن الفريق محمد العصار عرف بدوره الحكيم في التواصل مع القوى الوطنية من أجل الوصول بمصر لبر الأمان، ومن بعد ذلك في ثورة 30 يونيو 2013، كان أحد المشاركين في اجتماع 3 يوليو، وساهم كذلك في الاتفاق على خارطة الطريق التي اتفق عليها في ذلك اليوم بين الحاضرين ممثلي القوى الوطنية والقوات المسلحة؛ انحيازا لإرادة الشعب المصري التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وبدأت مرحلة جديدة زاهرة من تاريخ الوطن.



وأضافت: "كما ساهم في تطوير قدرات مصر في الصناعات العسكرية، وأحدث تطورا كبيرا في هذا الملف خلال توليه وزارة الانتاج الحربي، وقد كرمه رئيس الجمهورية برتبة الفريق الفخرية لما بذله طيلة عمره من أجل مصر".