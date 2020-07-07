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حقيقة وفاة عمة محمد صلاح بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:18 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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هاني حسين
كشف الدكتور ياسر عمارة مدير مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، حقيقة وفاة عمة النجم العالمي محمد صلاح  بفيروس كورونا.

وقال ياسر عمارة في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على  "القناة الأولى المصرية"، إنه يوم 29 يونيو دخلت عمة محمد صلاح المركز في حالة  غيبوبة كبدية.

وأضاف: كان هناك شك في البداية بإصابتها بفيروس كورونا  وتم إدخالها في العزل  وتم إجراء مسحة لها ولكن المسحة كانت سلبية.

وتابع: بدأت الحالة في التدهور ودخلت العناية المركزة إلى أن توفاها الله.

وأكمل: الحديث بأنها توفيت بفيروس كورونا عار تماما من الصحة"، مضيفا: خالص التعازي  لأسرة النجم العالمي محمد صلاح الذي يعتبر مثالا للشعب المصري .

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