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رياضة

لاستخدامها في تطبيق الـVAR.. وجيه أحمد: استقدمنا سماعات جديدة للحكام.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:49 ص
حكم فى الدوري المصري
حكم فى الدوري المصري
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محمد رشاد
كشف وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استقدام سماعات جديدة للحكام المصريين.

وقال وجيه أحمد عبر قناة أون تايم سبورتس1: "أرسلنا طلب استقدام سماعات جديدة عالية الجودة من أجل تطوير أداء الحكام في الدوري المصري".

وأضاف "السماعات السابقة التي استخدمها الحكام كانت جيدة ولكن الجديدة ذو جودة عالية وهي من نفس الشركة المتعاقد معها اتحاد الكرة لاستقدام الأجهزة الخاصة بالـ "VAR".

وأكمل "لن يلعب أي فريق مباريات ودية استعدادا لعودة الدوري إلا الفرق التي ظهرت نتيجة المسحة الطبية لها سلبية ، وفي الوقت الحالي هناك العديد من المعسكرات لتجهيز الحكام بدنيا وفنيا من أجل استئناف الدوري المصري".

ويعود الدوري المصري للاستكمال يوم 7 أغسطس المقبل كما أعلن اتحاد الكرة.
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