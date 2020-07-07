بسبب نزاعات تجارية.. مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: سنتصدى لواشنطن بحزم

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الاثنين: إن الاتحاد سيتخذ إجراء حاسما ضد الولايات المتحدة إذا لم تظهر استعدادا لتسوية خلاف طال أمده بشأن دعم صناعة الطائرات.



ويتجه نزاع تجاري يرجع إلى عام 2004 بشأن الدعم المقدم لشركتي ايرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية لصناعة الطائرات نحو نهاية في منظمة التجارة العالمية.



ومنحت المنظمة بالفعل، واشنطن ، الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار ، مرتبطة بالدعم المقدم لـ "إيرباص"، لكنه من المتوقع أن يصدر في سبتمبر، حكما بشأن الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه فيما يتعلق بالدعم الذي تحصل عليه بوينج.



وأبلغ المفوض التجاري الأوروبي فيل هوجان لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أن واشنطن رفضت مرتين مقترحات من الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة حكمها في أقرب وقت ممكن في سبتمبر.



وأشار مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إلى أنهم لا يتوقعون أن تبدي الولايات المتحدة استعدادا لحل النزاع قبل ذلك الحين.



وقال هوجان ”أريد أن اطمئن الناس إلى أننا مستعدون للتحرك بشكل حاسم وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم نحصل على النتيجة التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بوضع نهاية لهذا النزاع الذي مضى عليه 15 عاما“.



ودأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تولى منصبه على توجيه انتقادات للاتحاد الأوروبي بشأن فائضه في تجارة السلع مع الولايات المتحدة وفرض رسوما جمركية على واردات للمعادن من الاتحاد وهدد بأنه سيفعل نفس الشيء مع السيارات المصنعة في التكتل.

