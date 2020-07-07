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رياضة

سفير مصر بالكاميرون: الـ كاف يناقش حضور الجماهير لنصف نهائي إفريقيا وزيادة عددهم بـ النهائي.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:48 ص
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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محمد رشاد
كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن آخر تطورات تنظيم المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء في نصف نهائي البطولة. 

وقال المليجي، عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الكاميرون تناقش في الوقت الحالي مع الاتحاد الإفريقي عدد الجماهير في مباريات نصف النهائي والنهائي، هناك اقتراح بحضور 10 آلاف مشجع لمباريات نصف النهائي، على أن يرتفع العدد في النهائي ، الاتحاد الإفريقي لم يبلغ الكاميرون حتى الآن باستضافة المباريات ولا موعدها".

وواصل "لكن الكاف يفكر أن يكون موعد باقي مباريات البطولة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مشدد".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي أو الزمالك لتنظيم معسكر في الكاميرون قبل نصف نهائي البطولة".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خوض نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة مع نهائي البطولة دون تحديد مكان المباريات ، وتتنافس الكاميرون والإمارات على استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.
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