سفير مصر بالكاميرون: الـ كاف يناقش حضور الجماهير لنصف نهائي إفريقيا وزيادة عددهم بـ النهائي.. فيديو

كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن آخر تطورات تنظيم المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء في نصف نهائي البطولة.

وقال المليجي، عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الكاميرون تناقش في الوقت الحالي مع الاتحاد الإفريقي عدد الجماهير في مباريات نصف النهائي والنهائي، هناك اقتراح بحضور 10 آلاف مشجع لمباريات نصف النهائي، على أن يرتفع العدد في النهائي ، الاتحاد الإفريقي لم يبلغ الكاميرون حتى الآن باستضافة المباريات ولا موعدها".