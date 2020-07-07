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رياضة

مجلس الاتحاد السكندري ينعى الفريق العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:46 ص
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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حسام الحارتي
نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي،   بمزيد من الحزن الراحل الفريق فخري محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية أمس الاثنين، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، ومن أبطال حرب الاستنزاف. 

وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة
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