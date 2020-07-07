AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تامر النحاس يكشف موقف رجب بكار من الانضمام لـ الزمالك..فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:44 ص
رجب بكار
رجب بكار
Advertisements
حسن العمدة
كشف تامر النحاس وكيل رجب بكار لاعب بيراميدز عن موقف الأخير من الانضمام إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه من الصعب اعلان انضمام رجب بكار حاليا إلى الأهلي أو الزمالك لكن الناديين أبديا رغبتهما في ضمه خلال آخر موسمين.


وأشار إلى أن توقيع رجب بكار على ورقة رغبة للانضمام إلى الزمالك هو نصف الحقيقة لان الزمالك يريد ضمه لكن الحديث عن انضمام لاعب إلى ناد قبل حسم التعاقد رسميا؛ أمر شديد الخطورة.

ونوه إلى أن البعض كتبوا أنباء غير صحيحة، منها قيادة إيهاب جلال تدريب بيراميدز رغم أنه متعاقد مع المقاصة، ورغم أن بيراميدز لديه مدير فني بالفعل حاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفقة الأهلي المنتظرة فشلت .. نجم بيراميدز يرحب بالزمالك

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار ظهير بيراميدز

فتح القيد آخر الموسم الجاري.. حمادة صدقي يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع المدربين ..فيديو

انفراد.. مصادر: عبدالله بكرى يقترب من الزمالك فى صفقة تبادلية و10 ملايين للاعب

صفقة الزمالك الخامسة .. 4 نجوم ضمن الترشيحات للانضمام للقلعة البيضاء

شوبير: الزمالك أنهى صفقتين.. ويفاوض ثنائي بيراميدز

ترشيحاتنا

تحول لون الجليد الأبيض إلى الوردي.. كارثة تهدد أوروبا بالزوال

أحمد موسى يدخل في نوبة من البكاء على الهواء بعد وفاة الفريق العصار

الصحة: انخفاض حالات الإصابة.. و٨٠ ٪ من المصابين يستطيعون التغلب عليه في المنزل.. فيديو

أحمد موسى لمخالفي البناء: تصالحوا قبل تنفيذ الإزالات

زوجتي تصلي ببنطلون ضيق في المنزل.. فهل صلاتها صحيحة؟ .. رد مستشار المفتي

مستشار الرئيس للصحة يعلنها: الوضع الحالي لـ كورونا في مصر تحت السيطرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف

بإطلالة على الموضة.. ملك قورة تتألق في أحدث ظهور لها