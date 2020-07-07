تامر النحاس يكشف موقف رجب بكار من الانضمام لـ الزمالك..فيديو

كشف تامر النحاس وكيل رجب بكار لاعب بيراميدز عن موقف الأخير من الانضمام إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه من الصعب اعلان انضمام رجب بكار حاليا إلى الأهلي أو الزمالك لكن الناديين أبديا رغبتهما في ضمه خلال آخر موسمين.





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وأشار إلى أن توقيع رجب بكار على ورقة رغبة للانضمام إلى الزمالك هو نصف الحقيقة لان الزمالك يريد ضمه لكن الحديث عن انضمام لاعب إلى ناد قبل حسم التعاقد رسميا؛ أمر شديد الخطورة.



