حقيقة الخلاف بين الأهلي ومروان محسن بسبب المقابل المادي..فيديو

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أنه لا يوجد خلاف بين مروان محسن والنادي الأهلي حول الجانب المالي.





وقال النحاس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كل ما حدث هو اتفاق بين الطرفين على التجديد ولن يكون هناك خلاف في التفاوض المالي لأن الأهلي لديه أسس في تحديد العقود وقيمتها للاعبين".





وأكمل: "مروان لم يطلب أو يتحدث في أي تفاصيل مالية، كما أن وليد سليمان هو أعلى قيمة مالية بحكم تاريخه ويتخطى الفئة الأولى، ورمضان صبحي يحصل على المبلغ الأكبر بما أنه معار من الدوري الإنجليزي".



