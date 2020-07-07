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رياضة

الأهلي بينها.. فرج عامر: نستعد للدوري بـ3 وديات.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:40 ص
فرج عامر
فرج عامر
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حسن العمدة
قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندرى، إن فريقه يواصل الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، تحت قيادة مدربه المخضرم، حمادة صدقي.

وأضاف فرج عامر ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الفريق أجري 3 مسحات طبية للإطمئنان على سلامة لاعبيه، وسيخوض 3 وديات خلال الفترة المقبلة، استعدادا لعودة الدورى، أمام كل من الأهلى والاتحاد السكندري وحرس الحدود.

وأعلن عن رغبته فى استمرار ناصر ماهر بصفوف سموحة، مؤكدا أن إدارة ناديه لا تمارس ضغوطا على اللاعب حول العرض البرتغالى، مضيفا إن اللاعب سعيد لوجوده فى النادي السكندري ،والكل يتمنى استمراره بالفترة المقبل.

وكشف عن رغبته فى استمرار صلاح محسن مع سموحة فى الموسم المقبل.
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