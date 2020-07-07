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فن

من الكويت إلى لندن.. استئناف تصوير المسلسل الخليجي سما عالية يوليو الجاري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:44 ص
أحمد كشك - نهي رأفت
أحمد كشك - نهي رأفت - شيماء سليمان - حمد العماني
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سعيد فراج
يستأنف المخرج السعودي محمد دحام الشمري خلال شهر يوليو الجاري تصوير المسلسل الخليجي "سما عالية" بالكويت، ثم ينتقل بعدها فريق العمل إلى لندن لتصوير العديد من المشاهد الخارجية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصوير الجزء الخاص بمصر خلال الشهور الماضية. 

المسلسل يغطي الحقبة التاريخية خلال الفترة من الخمسينيات وحتى نهاية الألفية، والعمل قصة وسيناريو وحوار صالح النبهان، وشيخة بن عامر، وإخراج محمد دحام الشمري، ومدير تصوير محمد سمير. 

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل، من الكويت ومصر، حيث يشارك من الكويت حمد العماني وشيماء سليمان وجاسم النبهان وعبدالله السيف وفوز الشطي. 

ويشارك في المسلسل أيضًا، كفل من "سليمان الياسين وانتصار الشرائح وزهرة الخرجي وعبدالله التركماني"، ومن مصر كل من "نهى رأفت وحامد الشراب وندى عادل وأحمد كشك".
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