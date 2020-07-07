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رئيس هيئة قناة السويس: العصار رجل وطني من طراز فريد.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:29 ص
أسامة ربيع
أسامة ربيع
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إبراهيم القادري
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الحظ حالفني وتعاملت مع الفريق العصار كثيرا، كما انني كنت علي اتصال دائم به واكد علي انه شخص محب وودود .

وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن الجميع كان يحب الفريق العصار كما انه كان هادئا بطبيعته وكان له ابتسامة وحضور ، مؤكدا انه مفاوض شرس جدا لمصلحة الوطن .

وأوضح أسامة ربيع ، أن مصلحة الوطن لدية اهم من اى شىء كما انه رجل وطني من طراز فريد كما أنه رجل منظم ومنضبط جدا .

وتابع : أن الفريق العصار لن يغيب عنا بتضحياته وبعمله الذى أداه للوطن، مشيرا إلى أنه محب جدا للقوات المسلحة.

وأكمل ان الفريق العصار كان يقاتل من أجل مصلحة الوطن ، لافتا الى ان الامريكان يستمعون إلى الفريق العصار ويحترمون رأيه.
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