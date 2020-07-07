رئيس هيئة قناة السويس: العصار رجل وطني من طراز فريد.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الحظ حالفني وتعاملت مع الفريق العصار كثيرا، كما انني كنت علي اتصال دائم به واكد علي انه شخص محب وودود .





وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن الجميع كان يحب الفريق العصار كما انه كان هادئا بطبيعته وكان له ابتسامة وحضور ، مؤكدا انه مفاوض شرس جدا لمصلحة الوطن .





، أن مصلحة الوطن لدية اهم من اى شىء كما انه رجل وطني من طراز فريد كما أنه رجل منظم ومنضبط جدا . وأوضح أسامة ربيع أنه





وتابع : أن الفريق العصار لن يغيب عنا بتضحياته وبعمله الذى أداه للوطن، مشيرا إلى أنه محب جدا للقوات المسلحة.



