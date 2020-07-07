وجيه أحمد يكشف عن خطة إعداد الحكام لعودة الدوري الممتاز.. فيديو

قال وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، إن هناك معسكرا سيقام فى منتصف الشهر الجاري؛ لإعداد الحكام لعودة الدورى الممتاز.









وأضاف وجيه أحمد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه تم تقسيم الحكام لمجموعات، البعض يعمل على تطوير الجوانب البدنية للحكام، والآخر يقوم بتطوير أداء الحكام واستخدام تقنية الفيديو، كما سيكون هناك معسكر لمدة 4 ايام لكل 50 حكما.







