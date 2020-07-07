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رياضة

وجيه أحمد يكشف عن خطة إعداد الحكام لعودة الدوري الممتاز.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
قال وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، إن هناك معسكرا سيقام فى منتصف الشهر الجاري؛ لإعداد الحكام لعودة الدورى الممتاز.


وأضاف وجيه أحمد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه تم تقسيم الحكام لمجموعات، البعض يعمل على تطوير الجوانب البدنية للحكام، والآخر يقوم بتطوير أداء الحكام واستخدام تقنية الفيديو، كما سيكون هناك معسكر لمدة 4 ايام لكل 50 حكما.


كما عقد مقارنة بين تقنية الفار فى الدوري الإسباني ونظيره المصري، قائلا :" تقنية الفار فى الدورى الاسباني تختلف عن المصري ، فى مصر تطبق بمساعدة حكم الساحة، لكن فى الليجا صاحب القرار هو حكم الفار".


يذكر أنه أقيم معسكر للحكام في الفترة من ١ إلى ٤ يوليو، بمشاركة ٣١ حكما ما بين دولي ومرشح للشارة الدولية، و٤٣ حكما للدرجة الأولى.


وحاضر في المعسكر المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام أفريقيا عصام عبد الفتاح وتواجد كل من محمد منصور وفريد سلطان مسئولي IT Support  وأيضا الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وعزب حجاج مدير إدارة الحكام بلجنة الحكام الرئيسية.

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