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رياضة

تسبب في ورطة.. مدرب دجلة ينتقد السماح لهم بالتدريب دون انتظار نتيجة المسحة الثانية .. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:51 ص
محمد عبد الواحد
محمد عبد الواحد
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حسن العمدة
أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق دجلة، أن بدء التدريبات دون الانتظار لنتيجة المسحة الثانية تسبب في ورطة لهم.

وقال عبد الواحد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: السماح بالتدريب دون  انتظار المسحة الثانية سببب تورطنا في بعض حالات الكورونا وكذلك عدد من الأندية. 

وتابع: سنخوض معسكر بالعين السخنة منتصف يوليو الجاري لمدة اسبوعين، لن نبدأ التدريبات الا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة للاعبي دجلة.

وأشار إلى ان وادي دجلة، يبرز مواهب ولاعبين يؤدون في معظم أندية مصر بشكل مميز، وأتوقع لـ"عبد العاطي" اللعب لناد كبير، ورشحته للزمالك منذ فترة، ولكن اختلف الناديان بسبب الامور المالية .
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