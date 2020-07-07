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أخبار العالم

عقب مقتل الهاشمي.. قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إحالة قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية العراقية، للتحقيق؛ على خلفية حادث اغتيال الباحث هشام الهاشمي. 

كما قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من أجل إجراء تحقيق للوصول إلى ملابسات اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي. 

وأثار اغتيال الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، أمس الاثنين، بواسطة إطلاق النار عليه، ردود أفعال متباينة، فيما أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال.

ووصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، جريمة اغتيال هشام الهاشمي بأنها شنيعة، مطالبا بضرورة تقديم منفذي عملية الاغتيال للمحاكمة.

وأعربت البعثة الأممية لدى العراق عن إدانتها لاغتيال الهاشمي، واعتبرت حادثة الاغتيال عملا جبانا، وطالبت بتقديم القتلة للمحاكمة. كما طالب السفير البريطاني لدى القاهرة بمحاكمة المتورطين في عملية الاغتيال، ووصف الهاشمي بأنه أحد المفكرين الشجعان في العراق.
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