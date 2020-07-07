حسام البدري: ليس ضروريا ضم جميع اللاعبين المحترفين للمنتخب.. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، أنه ليس شرطًا أن يكون كل لاعب محترف في الدوريات الأوروبية متواجد في المنتخب الوطني.





وأضاف حسام البدري، خلال استضافته عبر برنامج "أوضة اللبس"، المُذاع عبر قناة "النهار": "هناك عدد من المباريات الرسمية المهمة تعطي الأولوية للمنتخب الأول عن الأوليمبي".





وتابع: "جهاز منتخب مصر على قلب رجل واحد، والعلاقة بيننا مميزة في الجهاز الفني، كل شخص له دوره وطريقته في التعامل مع اللاعبين والإعلام والآخرين".



