حسام البدري: ليس ضروريا ضم جميع اللاعبين المحترفين للمنتخب.. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، أنه ليس شرطًا أن يكون كل لاعب محترف في الدوريات الأوروبية متواجد في المنتخب الوطني.
وأضاف حسام البدري، خلال استضافته عبر برنامج "أوضة اللبس"، المُذاع عبر قناة "النهار": "هناك عدد من المباريات الرسمية المهمة تعطي الأولوية للمنتخب الأول عن الأوليمبي".
وتابع: "جهاز منتخب مصر على قلب رجل واحد، والعلاقة بيننا مميزة في الجهاز الفني، كل شخص له دوره وطريقته في التعامل مع اللاعبين والإعلام والآخرين".
وواصل: "ليس شرط أن نضم كل محترف لـ المنتخب، وإذ كان هناك بعض اللاعبين لم يتفهموا هذا الأمر، سيكون بالنسبة لي مشكلة، وسيكون من الصعب أن يتواجد هذا اللاعب معي، فمصلحة الفريق أهم شىء لدي ، قرارات الكاف الأخيرة بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا أراحتني كثيرا".