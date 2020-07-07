أخبار التوك شو.. الحكومة تبحث فتح قاعات الأفراح.. وضع كورونا تحت السيطرة.. أحمد موسى يبكي لـ وفاة الفريق العصار

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، ونستعرض أهم هذه الأخبار:





أعلن الإعلامي أحمد موسى، وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، قائلا: «خالص العزاء إلى مصر والرئيس السيسي وكل محبي وأصدقاء الفريق محمد العصار».





قال اللواء خالد المحجوب، رئيس إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا أمر عجيب وتصرف غير منطقي، وقوبل بسخرية كبيرة ويمثل خرقًا للقانون الدولي، ويعد تصرفًا خارقًا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى زيارة هذا الوزير للأراضي الليبية في المنطقة يعد إعلانا صريحا بالاحتلال لليبيا والغزو.





طالب الإعلامي أحمد موسى، أصحاب المباني المخالفة بسرعة التوجه ودفع الغرامات الواجبة، خاصة أن مجلس الوزراء أعطى مهلة أكثر من مرة؛ مرددا: « من بكرة روح ادفع تحت الحساب للجدية ».





نعى ياسر رزق رئيس تحرير مؤسسة أخبار اليوم، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي توفى بعد صراع مع المرض، قائلا: "كان رجلا عظيما وله دورا مهما في السياسية والتنمية الصناعية أيضا".





وجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي والشعب ومؤسسات الدولة والمنظومة الطبية لمواجهة فيروس كورونا .





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يمكن الحكم على انخفاض أعداد الإصابات إلا بعد ثبات الأعداد.





أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مدة المفاوضات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تبلغ أسبوعين فقط، مضيفا أن الأسبوع الأول مضى من دون اجتماعات، وبدأنا منذ أول أيام الأسبوع الثاني سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة أو السبت على الأكثر.





عبرت الفنانة دلال عبد العزيز، عن عميق حزنها لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكدة أنها كانت شخصية غير عادية.



