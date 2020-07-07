بدء امتحانات طلاب الفرقة النهائية تجارة عين شمس..اليوم

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس إ نه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020 لطلاب الفرق النهائية في جميع الشعب بالكلية، بدءا من اليوم الثلاثاء 7 يوليو.





وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،عقد اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .