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مرأة

7 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:56 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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وتقدم خبيرة الابراج عبير فؤاد نصيحة لمواليد اليوم، ٧ يوليو.

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 7 يوليو فإن ذلك يعني أنك بارع في العلاقات والاتصالات ولديك قدرة على التكيف، وعلى الإغراء، أنت حساس لكن حاول أن تسيطر على مزاجك غير الثابت.

نصيحة:

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، وابحث عن وسيلة للهروب من الحزن طوال العام.

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