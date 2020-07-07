AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل الموز المقلى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:01 ص
طريقة عمل الموز المقلى
طريقة عمل الموز المقلى
Advertisements
هاجر هانئ
الموز المقلي من الحلويات اللذيذة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل، لذلك نقدم لك طريقة عمل الموز المقلي من مطبخ الشيف منال العالم.


مقادير الموز المقلى:
كوب حليب
3 ملعقة كبيرة بودرة الكاسترد الجاهزة
 باكيت عجينة سبرنغ رولز
4 حبات موز


اقرأ أيضا:


للقلي:
- زيت ذرة

للتغطية:
- بسكويت مطحون


طريقة التحضير 
-في كسرولة ضعي الحليب والكاسترد، سخني ليغلي ثم اتركيه ليبرد.
- اقطعي كل حبة موز إلى ٣ قطع (أو حسب حجم الموز).
- ضعي مربعا من عجينة سبرنغ رولز على الطاولة.
- ضعي قليلا من الكاسترد في وسط مربع العجينة.
- ضعي قطعة من الموز فوق الكاسترد.
- اثني العجينة من الجانبين ثم لفيها مثل ورق العنب.
- ضعي بضع قطرات من الماء على طرف العجينة لتثبيتها.
- سخني الزيت في مقلاة عميقة واقلي الموز.
- أخرجي الموز من الزيت ودحرجيه في البسكويت المطحون. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير المعصوب.. بـ 5 وصفات مختلفة

طريقة استعمال ماسك الموز للشعر

فاكهة طبيعية تعالج جميع مشاكل الشعر وتجعله كالحرير

طريقة عمل سبرينج رولز بالسوسيس ..فيديو

طريقة عمل بلح الشام باليانسون

طريقة عمل كيكة السينامون الملفوفة

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

صورة نادرة.. هالة صدقي تتذكر رجاء الجداوي بعد 48 ساعة على وفاتها

لماذا تحرم المشاركة بالربح الثابت بين الأشخاص وتجوز للبنوك؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

أراد الزواج من بيكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته

أخبار الفن.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته.. والفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

شاهد..نوال الزغبي تؤدي تمرينات رياضية في منزلها

AdvertisementS

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. 6 معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد صلاح

تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

منع تراخيص البناء مدى الحياة أحدها.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف متهور.. مراهقة تكتشف إصابتها بـ كورونا بعد خضوعها لعملية تجميل بيوم واحد

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة