سهل ولذيذ.. طريقة عمل الموز المقلى

الموز المقلي من الحلويات اللذيذة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل، لذلك نقدم لك طريقة عمل الموز المقلي من مطبخ الشيف منال العالم.
مقادير الموز المقلى:
كوب حليب
3 ملعقة كبيرة بودرة الكاسترد الجاهزة
باكيت عجينة سبرنغ رولز
4 حبات موز
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للقلي:
- زيت ذرة
للتغطية:
- بسكويت مطحون
طريقة التحضير
-في كسرولة ضعي الحليب والكاسترد، سخني ليغلي ثم اتركيه ليبرد.
- اقطعي كل حبة موز إلى ٣ قطع (أو حسب حجم الموز).
- ضعي مربعا من عجينة سبرنغ رولز على الطاولة.
- ضعي قليلا من الكاسترد في وسط مربع العجينة.
- ضعي قطعة من الموز فوق الكاسترد.
- اثني العجينة من الجانبين ثم لفيها مثل ورق العنب.
- ضعي بضع قطرات من الماء على طرف العجينة لتثبيتها.
- سخني الزيت في مقلاة عميقة واقلي الموز.
- أخرجي الموز من الزيت ودحرجيه في البسكويت المطحون.