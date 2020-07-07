طارق يحيى: ركوبي التريند رزق من الله

وقال طارق يحيي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس":" ركوبي التريند على مواقع التواصل الإجتماعي رزق من الله ".









وتابع:" بعض الإفيهات تصدر دون التجهيز لها والبعض الآخر يأتي بتجهيز مسبق لتصبح تريند".





واسترشد طارق يحيي بحديثه مع محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك وسؤاله عن مولوده الجديد: ليه اسميته مراد.. سمعتها مرات.. لذلك سألته ولد أم بنت".



