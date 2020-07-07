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رياضة

طارق يحيى: ركوبي التريند رزق من الله

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:35 ص
طارق يحيي
طارق يحيي
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حسام الحارتي
علق طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على عمله في مجال الإعلام الرياضي وبالتحديد في قناة نادي الزمالك، وصدور بعض "الإفيهات" التي جعلته حديث السوشيال ميديا.

وقال طارق يحيي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس":" ركوبي التريند على مواقع التواصل الإجتماعي رزق من الله ".


وتابع:" بعض الإفيهات تصدر دون التجهيز لها والبعض الآخر يأتي بتجهيز مسبق لتصبح تريند".

واسترشد طارق يحيي بحديثه مع محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك وسؤاله عن مولوده الجديد: ليه اسميته مراد.. سمعتها مرات.. لذلك سألته ولد أم بنت".

وأردف:" لما سألت حفيد المشير عبد الحكيم عامر عن معاصرته لجده؛ كنت محضَّر له؛ لتصبح الإجابة تريند، وأنا أعلم أن المشير توفي منذ مايقرب من 50 عاما.
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