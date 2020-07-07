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رياضة

الدوري الإسباني: إشبيلية يفوز على إيبار.. وسوسيداد يتعادل مع ليفانتي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق نادي إشبيلية انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي إيبار، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيدة سجله الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 56، بعد عرضية من زميله خيسوس نافاس، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار السادس عشر له في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي إشبيلية للنقطة 60 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أحداث لقاء ريال سوسيداد وليفانتي.
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