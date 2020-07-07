لمحبي الغذاء الصحي.. طريقة عمل رغيف القمح

ينصح أطباء التغذية بتناول الطعام الصحي وبالأخص خبز القمح فله الكثير من الفوائد الصحية التى تساعد على خسارة الوزن وعدم اكتساب وزن زائد مثل الخبز الابيض.

وفى هذا السياق، تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل خبز القمح.

مقادير خبز القمح:

كوب دقيق

ذرة ملح

كوب دقيق أسمر

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة صغيرة سكر





للوجه:



بيضة

حبة البركة

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- في بولة كبيرة ضعى كل المكونات ماعدا البيضة وحبة البركة وقلبيها جيدا حتى تتكون عجينة.

- ضعى العجينة فى صينية مدهونة زبدة واتركيها تنخمرثم إدهنى الوجه بالبيض وحبة البركة وادخليها الفرن وتقطع وتقدم.

