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أخبار البلد

كنت على يقين.. شريف عامر يعلق على قرار حبس أحمد بسام زكي في قضايا التحرش

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:11 ص
شريف عامر
شريف عامر
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مصطفى كرم

علق الإعلامي شريف عامر على قرار النائب العام المصري بحبس المتهم احمد بسام زكي 10 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحرش بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات تفيد تحرشه بهم.

وكتب شريف عامر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "‏كلاكيت ثاني مرة على هامش هذا القدر من الجدية التي كنت على يقين منها والتي خرج بها بيان النائب العام بخصوص أحمد بسام زكي الذي تحول قانونا الى متهم حتى تثبت براءته أو إدانته".

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وأمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى  بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.

وأعدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريرًا شاملًا بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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