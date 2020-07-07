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فن

من أنبل وأرقى من تعاملت معهم.. وزيرة التخطيط تنعى الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:01 ص
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار و الدكتورة هالة السعيد
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مصطفى كرم

نعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس.

ونشرت الدكتورة هالة السعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفريق محمد العصار وعلقت عليها "رحم الله الفريق "محمد سعيد العصار"، المقاتل والسياسي المتزن، صاحب الانجازات الكبيرة، ابن قواتنا المسلحة العظيمة، وامتداد أجيال أبطالنا البواسل.. رحل الفريق العصار وترك لنا أرشيف ما فعله لوطننا، مدونًا في صفحة من صفحات تاريخنا العسكري المجيد.. سنفتقدك كثيرًا".


وتابعت" أما على المستوى الشخصي؛ سأفتقد أخ عزيز كريم، من أنبل وأرقى من تعاملت معهم مهنيًا وإنسانيًا، سواء خلال فترة عمادتي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو تشرفي بوجودي معه في مجلس الوزراء.. رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.

أحد رموز مصر العسكرية الفذة.. القومى للمرأة ينعى الفريق العصار

ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وقالت الرئاسة في بيانها: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى- عز وجل- أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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