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أخبار العالم

أخبار سعيدة.. الصين تعود إلى صفر إصابات بكورونا من جديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، في أخبار سارة جديدة. 

وكانت الصين قد سجلت- خلال الفترة القليلة الماضية- ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بكورونا، وخاصة في العاصمة الصينية بكين. 

ودارت الشبهات بداية، حول أسماك السلمون، ومن ثم تبعتها مواد غذائية أخرى، حيث كانت ربع أحياء المدينة تسجل إصابات جديدة.

وزعم خبير بارز في مجال مكافحة الفيروسات، أن فيروس كورونا من المرجح أن يكون كامنًا في جميع أنحاء العالم حتى تم "اثارته" بسبب ظروف بيئية اسرعت من نشاطه - على غرار نظرية نشأته في الصين.

وقال البروفيسور توم جيفرسون، من مركز الطب القائم على الأدلة بجامعة أكسفورد، إن سلسلة من الاكتشافات الأخيرة أثبتت وجود العدوى حول العالم قبل ظهورها في ووهان في ديسمبر الماضي.
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