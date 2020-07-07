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رياضة

اتحاد السلة يناقش عودة النشاط خلال اجتماع اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:28 ص
السلة
السلة
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حسام الحارتي
يعقد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبوفريحة اجتماعا لمجلس الإدارة، اليوم؛ لمناقشة خطة عودة النشاط الرياضي وتحديد الإجراءات والتعليمات المقرر اتباعها وخطوات تطبيقها داخل الصالات .

وخاطب اتحاد السلة 4 ملاعب من أجل استضافة مباريات الدوري والمقرر إقامتها 15 أغسطس المقبل .

وتشمل الصالات التي تم تحديدها هي :" صالة استاد القاهرة الدولي وصالة هيئة قناة السويس وصاله 6 أكتوبر والمركز الأوليمبي بالمعادي ".

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة تحديد النصف الثاني من شهر اغسطس موعدا لاستكمال مباريات دورى السلة رجال وسيدات بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

كما سيتم استكمال مسابقة الدورى بنفس قوائم اللاعبين سواء محليين او اجانب بدون تغيير واستمرار العمل بقرار عدد المحترفين في كل فريق في الموسم المقبل والسماح بالتعاقد مع لاعب واحد.

وألغى مجلس ادارة اتحاد كرة السلة كل مسابقات الناشئين والناشئات تحت ١٨ و٢٠ في حال وجود ضرورة باستكمال المباريات للحصول علي درجات التفوق الرياضي .

كما قرر الاتحاد تأجيل فترة قيد اللاعب الاجنبي للاندية بداية من دورى السوبر توفيرا للنفقات والغاء التعاقد مع اجانب بالدورى الممتاز ب .

ويدرس الاتحاد تجنيس احد اللاعبين طبقا للوائح الاتحاد الدولى والقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية.
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