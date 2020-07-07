محمد زيدان يشعل السوشيال ميديا بصورة ابنه آدم

نشر محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق، صورة لابنه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق زيدان على صورة ابنه، قائلا " احب مظهر آدم الجديد للصيف ".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " ربنا يباركلك فيه" و " ما شاء الله شبهك بالظبط" و " ربنا يحفظه" و "زيدان الصغير".
وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.
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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .
ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.