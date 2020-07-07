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رياضة

محمد زيدان يشعل السوشيال ميديا بصورة ابنه آدم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:54 ص
محمد زيدان لاعب المنتخب
محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق
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مصطفى كرم

نشر محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق، صورة لابنه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق زيدان على صورة ابنه، قائلا " احب مظهر آدم الجديد للصيف ".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " ربنا يباركلك فيه" و " ما شاء الله شبهك بالظبط" و " ربنا يحفظه" و "زيدان الصغير".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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