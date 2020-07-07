أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 7 مميزات خارقة في واتسآب ستغير تجربتك للأبد.. سامسونج تكشف عن Galaxy M41

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:









قالت شركات جوجل وفيسبوك وتويتر، إنهم رفضوا طلبات حكومة هونج كونج بإعطائهم بيانات المستخدمين ، وذلك حفاظا عليهم في ظل الانتهاكات الأمنية التى تحدث للمواطنين من قبل حكومة هونج كونج والصين.









مايكروسوفت تلغي ميزة مهمة في ويندوز 10

تعتزم شركة مايكروسوفت إيقاف واحدة من أفضل ميزات نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10، وهى ميزة System applet وذلك عن طريق استبدالها بخاصية أخرى وهى Settings app أو تطبيق الإعدادات، والتى تم تقديمها لأول مرة مع Windows 8.





تويتر يصدر خاصية co-Fleets الشبيهة بقصص إنستجرام.. صور

يعتزم موقع تويتر Twitter إصدار خاصية co-Fleets التى تشبه قصص انستجرام Stories، لجميع مستخدميه في كل أنحاء العالم، بعد إطلاقها في الهند وعدد من الدول الأخرى الشهر الماضى.





ببطارية 6800 مللي أمبير وتدوم ليومين.. سامسونج تكشف عن Galaxy M41

كشفت شركة سامسونج عن إطلاقها هاتف جديد للفئة المتوسطة ببطارية 6800 مللى أمبير، سيكون قادرا على منافسة أحدث هاتف آيفون iPhone SE كما أنه سيكون أرخص بحوالى 100 دولار أمريكي.









