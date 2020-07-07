أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 7 مميزات خارقة في واتسآب ستغير تجربتك للأبد.. سامسونج تكشف عن Galaxy M41

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
قالت شركات جوجل وفيسبوك وتويتر، إنهم رفضوا طلبات حكومة هونج كونج بإعطائهم بيانات المستخدمين، وذلك حفاظا عليهم في ظل الانتهاكات الأمنية التى تحدث للمواطنين من قبل حكومة هونج كونج والصين.
وفرت شركة جوجل Google ميزة وضع Dark Mode أو الوضع المظلم، لعدد من تطبيقاتها المكتبية، وهى تطبيقات Docs و Sheets و Slides ، وذلك على جميع هواتف أندرويد.
تعتزم شركة مايكروسوفت إيقاف واحدة من أفضل ميزات نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10، وهى ميزة System applet وذلك عن طريق استبدالها بخاصية أخرى وهى Settings app أو تطبيق الإعدادات، والتى تم تقديمها لأول مرة مع Windows 8.
يعتزم موقع تويتر Twitter إصدار خاصية co-Fleets التى تشبه قصص انستجرام Stories، لجميع مستخدميه في كل أنحاء العالم، بعد إطلاقها في الهند وعدد من الدول الأخرى الشهر الماضى.
كشفت شركة سامسونج عن إطلاقها هاتف جديد للفئة المتوسطة ببطارية 6800 مللى أمبير، سيكون قادرا على منافسة أحدث هاتف آيفون iPhone SE كما أنه سيكون أرخص بحوالى 100 دولار أمريكي.
هناك العديد من الميزات التى يحتوى عليها تطبيق المراسلة الأكثر شعبية، WhatsApp واتسآب، والتى تجعل تجربة المستخدمين أسهل، ويحتوى واتسآب على 7 ميزات خارقة لا يعرفها أغلب المستخدمون، والتى من المؤكد أنها ستقوم بتغيير وجهة نظرهم وتجربتهم للأسهل.
كشفت تقارير أن هاتف Galaxy Fold 2 القابل للطى، والذى ستطلقه شركة سامسونج في 5 أغسطس القادم، سيأتى مرفقا بشاحن بقدرة 25 واط ، حيث أن سابقه هاتف Galaxy Fold للعام الماضى يدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط فقط.