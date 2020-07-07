اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ في ١٢٠ لجنة بالبحيرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحانات مادتي الفيزياء للقسم العلمى شعبة علوم والتاريخ للقسم الأدبى فى ١٢٠ لجنة بمحافظة البحيرة وسط إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩





وأكد الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب الأدوات اللازمة للتعقيم .





وأضاف أنه يتم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة، عبر ربط غرفة العمليات المركزية بالمديرية، من خلال ربط شبكة "الفيديو كونفرانس" بجميع الغرف في الإدارات التعليمية والمديرية المركزية؛ للإطمئنان على سير الإمتحانات أولا بأول.





وأكد وكيل تعليم البحيرة على تأمين اللجان من الخارج بالكامل وتأمين وصول سيارات نقل أوراق الامتحانات بمعرفة قوات من الشرطة



