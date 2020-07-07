AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ في ١٢٠ لجنة بالبحيرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:53 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
Advertisements
جمالات الدمنهورى
يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحانات مادتي الفيزياء للقسم العلمى شعبة علوم والتاريخ للقسم الأدبى فى ١٢٠ لجنة بمحافظة البحيرة وسط إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩

وأكد الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة  للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب الأدوات اللازمة للتعقيم .

وأضاف أنه يتم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة، عبر ربط غرفة العمليات المركزية بالمديرية، من خلال ربط شبكة "الفيديو كونفرانس" بجميع الغرف في الإدارات التعليمية والمديرية المركزية؛ للإطمئنان على سير الإمتحانات أولا بأول. 

وأكد وكيل تعليم البحيرة على تأمين اللجان من الخارج بالكامل وتأمين وصول سيارات نقل أوراق الامتحانات بمعرفة قوات من الشرطة 

وأشار إلى التنبيه على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد وتوزيع كمامات وتطبيق الكشف الحراري و خطة تأمين الطلاب صحيًا ووقائيًا ضد فيروس كورونا المستجد ، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان  لمحاربة الغش الفردى والجماعى.
Advertisements

ترشيحاتنا

لماذا تحرم المشاركة بالربح الثابت بين الأشخاص وتجوز للبنوك؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

ظاهرة غريبة.. ناسا ترصد عفاريت حمراء في السماء.. صور

ما بين التجديد والإنشاءات.. تعرف على مفاجآت نادي الزمالك للجماهير

لعشاق الأكل السوري.. طريقة عمل البرازق

يشبه استاد السلام.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة لـ أعضاء نادي الزمالك

"عباد الله المُخلَصين" .. من هم وما أبرز صفاتهم؟

AdvertisementS

الطاعون الدبلي.. هل وصل إلى مصر وما علاجه؟.. «البيطريين» تجيب

5 من ضحايا أحمد بسام زكي: استدرجنا لمنطقة سكنه وقام بهتك عرضنا.. وهددنا بصور حال إنهاء علاقتنا معه

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

مصر تتجاوز ذروة كورونا.. تراجع الإصابات لأقل من 1000 حالة.. ومستشار الرئيس يكشف السبب

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

زاوية لا تتبع الوزارة .. الأوقاف تعلق على واقعة ضرب رجل للمصلين داخل مسجد في البساتين .. شاهد

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

ولاية جورجيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ وتنشر الحرس الوطني

أسباب البركة في البيوت.. 20 أمرا لا تغفل عنها

لماذا تحرم المشاركة بالربح الثابت بين الأشخاص وتجوز للبنوك؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

دعاء الوضوء من 6 كلمات.. ردده عند الاستنشاق فلا تحرم من الجنة ونعيمها

ما بين التجديد والإنشاءات.. تعرف على مفاجآت نادي الزمالك للجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف