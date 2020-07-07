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محافظات

الشخصية الوطنية الرفيعة.. مكتبة الإسكندرية تنعى الفريق العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:28 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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أ ش أ
نعت مكتبة الإسكندرية، الفريق محمد العصار، أحد رموز مصر العسكرية الفذة، الذي وهب حياته لخدمة الوطن.

ووصفت مكتبة الإسكندرية - في بيان- الفقيد الراحل، بـ"الشخصية الوطنية الرفيعة التي تحلت بدماثة الخلق، ونظافة اليد، وعفة اللسان، فضلا عن كونه كان صاحب رؤية صائبة".

وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي عن حزنه العميق لرحيل صديق عمره، الذي تزامل معه في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية قبل أن يفترقا في التعليم الجامعي، ولكن بقيا صديقين، على تواصل مستمر، يبذلان الجهد في العمل الوطني، كل في مجاله.
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