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رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة السوبر المصري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:30 ص
كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري
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حسام الحارتي
قرر مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني إقامة السوبر المصري والذي يجمع بين بطلي الدوري وكأس مصر، في شهر يناير 2020.

جاء ذلك بسبب وجود صعوبة لخوض السوبر المصري عقب انتهاء الموسم الجاري مباشرة؛ لعدم انتهاء بطولة كأس مصر حتى الأن بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي لأكثر من 3 أشهر .

ويرغب مسئولو اللجنة الخماسية في خوض بطولة كأس مصر عقب إنتهاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم  والمحدد  نهاية شهر أكتوبر .


وفي سياق سابق علق مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، على مطالبة عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى بإلغاء بطولة السوبر المصرى حال إلغاء الدوري الممتاز. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا. 

وقال المصدر إن أى قرار جديد يصدر بشأن إلغاء الدورى الممتاز نظرا للظروف التى تمر بها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا سوف تكون تداعياته أيضا على مباراة السوبر المصرى القادم ولا يكون بأثر رجعي.

وأضاف أن مطالب عدلى القيعى غير منطقية لاسيما وأن لقاء السوبر الذي توج به النادى الأهلى قبل انطلاق الموسم الكروي والمباراة الأخرى التى حصل الزمالك على لقبها تابعين إلى المواسم الماضية، لافتا إلى أنه لا ينطبق عليهما طلب الغاء النتائج الخاصة بـ اللقاءين.



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