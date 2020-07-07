اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة السوبر المصري

وفي سياق سابق علق مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، على مطالبة عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى بإلغاء بطولة السوبر المصرى حال إلغاء الدوري الممتاز.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا.





وقال المصدر إن أى قرار جديد يصدر بشأن إلغاء الدورى الممتاز نظرا للظروف التى تمر بها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا سوف تكون تداعياته أيضا على مباراة السوبر المصرى القادم ولا يكون بأثر رجعي.



