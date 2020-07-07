اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة السوبر المصري

قرر مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني إقامة السوبر المصري والذي يجمع بين بطلي الدوري وكأس مصر، في شهر يناير 2020.
جاء ذلك بسبب وجود صعوبة لخوض السوبر المصري عقب انتهاء الموسم الجاري مباشرة؛ لعدم انتهاء بطولة كأس مصر حتى الأن بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي لأكثر من 3 أشهر .
ويرغب مسئولو اللجنة الخماسية في خوض بطولة كأس مصر عقب إنتهاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم والمحدد نهاية شهر أكتوبر .
وفي سياق سابق علق مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، على مطالبة عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى بإلغاء بطولة السوبر المصرى حال إلغاء الدوري الممتاز.