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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. فنانة مصرية تروي تفاصيل التحرش بها.. وإشادة بحبس أحمد بسام زكي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:33 ص
ياسمين غيث
ياسمين غيث
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مصطفى كرم

أحمد شوبير ينعى الفريق محمد العصار

نعى الإعلامي أحمد شوبير الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي و، داعين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد العزيز ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

معلمي في الثانوية.. الفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

كشفت الفنانة ياسمين غيث في فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن تعرضها للتحرش وهي في الصف الثاني الثانوي من قبل مدرس الكيمياء الذي كان يتحرش بجميع زملائها بالصف، من خلال "اللمس".

من أنبل وأرقى من تعاملت معهم.. وزيرة التخطيط تنعى الفريق محمد العصار

نعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس.

الله اكبر.. رضوى الشربيني تشيد بقرار حبس أحمد بسام زكي بتهمة التحرش

عبرت الإعلامية رضوى الشربيني عن سعادتها بقرار النيابة العامه بحبس المتهم أحمد بسام زكي 10 أيام على ذمة التحقيق بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات تفيد تحرش المتهم بهن.

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