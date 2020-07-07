توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات استعدادا لأداء الفيزياء والتاريخ

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، منذ فجر اليوم وصول صناديق أسئلة الامتحانات المذكورة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.





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وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم قبل بدء الامتحان



