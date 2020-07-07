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اقتصاد

اليورو يسجل 18.27 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:32 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو 18.02 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.97 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.94 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.

وسجلت كورنة سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيه للشراء و15.00 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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