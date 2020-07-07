بداية النهاية لأطماع أردوغان في ليبيا.. وتعليق إبرام عقود الزواج في الجزائر تفاديا للتجمعات .. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حفزت دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي للشباب العرب، إلى الانضمام إلى برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، استجابة سريعة من الشباب، إذ سجل البرنامج 9705 طلبات بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه.





ومن مصر، زف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، لشؤون الصحة، بشرى سارة للمصريين عن أزمة فيروس كورونا، قائلا: إنه تمت السيطرة عليه بفضل الحكومة والمستشفيات.





فيما أعلنت وزارة الصحة رصد 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "الاثنين" انخفاضا من 1218 "الأحد". وبهذا يتراجع العدد اليومي لإصابات كورونا عن الألف للمرة الأولى منذ 27 مايو الذي شهد تسجيل 910 إصابات.





ومن ليبيا، أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أن مهمة الجيش هي بسط السيطرة الكاملة على كل الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن الجيش عندما أطلق المعركة ضد الإرهاب، لم يقم لإنهاء مشكلة مؤقتة.





فيما بحث الجيش الوطني الليبي، في اجتماع حضره قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، الخطط العسكرية للمرحلة المقبلة، في ظل رفض حكومة السراج في طرابلس، المبادرات السلمية.





وفي الجزائر، قرر عدد من ولاة الجزائر تعليق إبرام عقود الزواج تفاديا للتجمعات العائلية، التي تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





كما كشف أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري المسجون منذ العام الماضي بتهم الفساد، إصابته بالسرطان بعد استقالته من الحكومة في 11 مارس 2019.





ودوليا، أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين أنّها وافقت على بيع فرنسا ثلاث طائرات "هوك آي" للإنذار المبكر من طراز "هوك آي" من الجيل الجديد، في صفقة تقدّر قيمتها بملياري دولار.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون 70% من إجمالي حجاج هذا العام، فيما نسبة السعوديين 30% فقط، على أن يقتصر حج السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وعربيا، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إلى الارتقاء بالتعاون العربي الصيني إلى مستوى القمة، من خلال عقد قمة عربية- صينية، بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، متطلعًا إلى عقد الدورة العاشرة للمنتدى على المستوى الوزاري عام 2022 في الصين.





ومن ليبيا، تشير نتائج الضربة التي تعرضت لها تركيا في ليبيا، قبل أيام، في قاعدة «الوطية» العسكرية، إلى بداية النهاية للأطماع التركية في المنطقة العربية، وأن العد التنازلي بدأ بالفعل على المستويين العربي، والأوروبي، لقطع الطريق أمام التدخل التركي والرئيس أردوغان في ليبيا.





ومن صحيفة الاتحاد، لم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، الاثنين مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض.





ومن اليابان، قالت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ نحو 1.2 مليون شخص بإخلاء منازلهم في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وسط أمطار لا تنقطع أسفرت حتى الآن عن مقتل 49 شخصا.