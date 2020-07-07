بأقل مجهود .. أسرع حيلة للتخلص من دهون البطن المزعجة

هل تبحثين عن مشروب سريع لإزالة الكرش ونحت الجسم ؟ يمكنك الاعتماد على تناول المشروب الصباحي التالي، بجانب اتباع رجيم غذائى متوازن لإنقاص الوزن فهو سيساعدك على رفع مناعتك والتخلص من دهون البطن المزعجة التى تراكمت طوال فترة الحجر المنزلي:
500 مل من عصير التفاح (طازج أو معلب)
500 مل من الماء الفوار
1 كوب ماء
2 عود قرفة
5 سم من الجنزبيل الطازج
ثلج
طريقة التحضير:
إليك الوصفة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
مشروب التفاح والقرفة :
المكونات:
500 مل من عصير التفاح (طازج أو معلب)
500 مل من الماء الفوار
1 كوب ماء
2 عود قرفة
5 سم من الجنزبيل الطازج
ثلج
طريقة التحضير:
فى وعاء به كوب من الماء قومى بغلى المكونات على نار لمدة عشر دقائق
بعد الغلي قومى بتصفية المشروب
فى الخلاط الكهربائى ضعى التفاح وأسحقيه جيدًا وأضيفى إليه المكونات السابقة وأبدئى فى الضرب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتناول كوب من المشروب بعد الإفطار يوميا سيساعدك تلك المشروب على كبح شهيتك وإنقاص الوزن أسرع.