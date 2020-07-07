بأقل مجهود .. أسرع حيلة للتخلص من دهون البطن المزعجة

إليك الوصفة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:



مشروب التفاح والقرفة :







فى وعاء به كوب من الماء قومى بغلى المكونات على نار لمدة عشر دقائق



بعد الغلي قومى بتصفية المشروب



فى الخلاط الكهربائى ضعى التفاح وأسحقيه جيدًا وأضيفى إليه المكونات السابقة وأبدئى فى الضرب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتناول كوب من المشروب بعد الإفطار يوميا سيساعدك تلك المشروب على كبح شهيتك وإنقاص الوزن أسرع.

المكونات:500 مل من عصير التفاح (طازج أو معلب)500 مل من الماء الفوار1 كوب ماء2 عود قرفة5 سم من الجنزبيل الطازجثلجطريقة التحضير: