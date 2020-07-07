اللي ذاكر ذاكر.. شاهد طلاب ثانوية عامة يفترشون سلالم قصر الدوبارة للمراجعة الأخيرة قبل الامتحان

بدأ دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا قبل موعد الامتحان بساعتين بمدرسة قصر الدوبارك بقصر العيني بالقاهرة، لإجراء كشف حراري قبل الدخول وتعقيمهم عبر العبور بنظام من بوابة التعقيم وتوزيع المعقمات والكمامات.











وفور دخول الطلاب للمدرسة، افترشو سلالم القصر حاملين المعقمات ومرتدين الكمامات وملتزمين بقواعد وتعليمات التباعد، لمراجعة المواد سويًا وتحفيز بعضهم البعض قبل الامتحان.











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ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.









كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).









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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الآن دون حدوث أية مشكلات.