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أخبار العالم

تعديل نظام قبول العضوية في اتحاد الجامعات العربية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وافق المجلس التنفيذي الثاني لاتحاد الجامعات العربية للدورة 52 للمؤتمر العام على مقترح لتعديل إجراءات قبول العضوية للجامعات العربية.
وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة - في تصريح اليوم الثلاثاء - "النظام المعدل يقضي بإصدار الأمين العام قرارا بتشكيل لجنة فحص عضوية داخلية من الأمانة العامة للاتحاد للجامعة التي تتقدم بطلب عضوية جديد أو الجامعة الراغبة بتحويل العضوية من مشارك إلى عامل".
وأضاف سلامة "أن اللجنة المكلفة تقوم بدراسة الطلب المقدم من الجامعة الراغبة بالعضوية بعد استكمال المستندات اللازمة لاعتماد الجامعة من الجهة الرسمية المعنية في الدولة التي توجد فيها الجامعة، إضافة إلى فحص بيانات استمارة العضوية وتقديم عرض توضيحي موثق عن الجامعة المعنية".
وأشار إلى أن اللجنة ترفع توصياتها للمجلس التنفيذي للاتحاد ثم المؤتمر العام لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب المقدم من الجامعة.
وأكد سلامة أن هذا القرار جاء لتحقيق رؤية الاتحاد في تخفيف الأعباء المالية على الجامعات من نفقات لجان فحص العضوية وتذاكر السفر والإقامة وغيرها التي كانت تدفعها الجامعة سابقا، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد مع ضمان سلامة العضوية بطريقة عملية وسلسة.

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