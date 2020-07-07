توافد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء على لجان الامتحانات

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء ، توافد الطلاب وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم اصطفاف الطلاب على مسافات متباعدة، والدخول من خلال بوابات التعقيم الإلكتروني، واستلام مستلزمات الوقاية.







ويؤدى طلاب ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى بمحافظة شمال سيناء اليوم، الثلاثاء، امتحاناتهم في إطار ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020 م، لليوم الخامس.







ويؤدى طلاب شعبة الأدبى امتحانا فى مادة التاريخ والذي يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يؤدى طلبة شعبة العلمى الرياضيات والعلوم امتحانا فى مادة الفيزياء اعتبارا من الساعة العاشرة وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.







وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن المسئولين عن اللجان حرصوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي طوال فترة استمرار الامتحانات، حيث تم التأكيد على ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).







وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2944 طالبًا وطالبة موزعين على 14 لجنة بالعريش وبئر العبد ورفح، وعدد طلاب الثانوية الأزهرية 550 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة.







وأضاف أنه تم توفير 8 أتوبيسات لنقل طلاب رفح والشيخ زويد من مدينة العريش إلى لجان الامتحانات بالشيخ زويد والتحرك صباحا من ميدان الرفاعي "السادات" وسط مدينة العريش، مؤكدا أهمية الانضباط والهدوء واستيعاب الطلاب وبث روح الطمأنينة بداخل اللجان، وذلك بالمرور والمتابعة المستمرة من قبل رئيس اللجنة والمراقب الأول.







وأكد ضرورة الالتزام بجميع القواعد المنظمة للامتحانات وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بأى مشكلة على الفور، خاصة أى أعراض مرضية تظهر على الطلاب وعمل اللازم فى الحال.









وتشهد اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من الخارج مع وجود صدامات حديدية لتنظيم دخول الطلاب بشكل منتظم قبل بداية الامتحانات بوقت كافٍ.



