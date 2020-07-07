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تعليم

توافد طلاب الفيوم أمام اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:28 ص
ثانوية عامة
ثانوية عامة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 

توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم بشعبيتها العلمى والأدبى منذ صباح اليوم على لجان الامتحانات لأداء امتحانات مواد الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم ، الامتحان في مادة (الكيمياء).    

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فيما شهد محيط اللجان  ، تواجدا وتكثيفا أمنيا من قبل قوات أمن الفيوم  ، منذ الصباح الباكر لتأمين الامتحانات.

 

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كما شهد محيط اللجان هدوءا وعدم تواجد أى ولى أمر أمام اللجان ، بالاضافة الى قيام سيارات مديرية الصحة بالتعقيم المستمر بالرش أمام لجان أمتحانات الثانوية العامة .

 

صرح الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالب وطالبة، منهم 5918 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالبا وطالبة علمى علوم، و2013 طالبا وطالبة علمى رياضة

 

 مشيرًا إلى أنه تم  أنشاء وتشغيل   بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة بجميع المراكزوالمدينة .

توافد طلاب الفيوم أمام اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو
توافد طلاب الفيوم أمام اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو
توافد طلاب الفيوم أمام اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو
توافد طلاب الفيوم أمام اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو
توافد طلاب الفيوم أمام اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة.. فيديو
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