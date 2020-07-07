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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:12 ص
آرسنال ضد ليستر سيتي
آرسنال ضد ليستر سيتي
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إسراء أشرف
يقام اليوم، الثلاثاء، 7-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:


الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس تشيلسي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
واتفورد نوريتش سيتي -  07:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
أرسنال ليستر سيتي  - 09:15 مساءً - بي إن سبورتس 2.


الدوري الإسباني
فالنسيا بلد الوليد 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
سيلتا فيجوأتلتيكو مدريد 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.


الدوري الإيطالي
ليتشي لاتسيو 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
ميلان يوفنتوس 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
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