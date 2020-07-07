مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، الثلاثاء، 7-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.







