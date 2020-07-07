لسرقة الماشية..عصابة مسلحة تقتل 15 مزارعًا بنيجيريا

مازالت الجماعات الإرهابية وعلى رأسها بوكو حرام الموالية لتنظيم داعش، تقوم بعملياتها الإنتقامية الدموية ضد الجميع عسكريين ومدنيين فى نيجيريا.





وخلال الساعات القليلة الماضية، لقي مالا يقل عن 15 مزارعًا مصرعهم برصاص مسلحين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.





ولقى ال15 مصرعهم في ولاية كاتسينا في شمال شرق نيجيريا، في أحدث حلقة في مسلسل أعمال العنف الدموية التي يرتكبها لصوص مواش في هذه المنطقة.





وقال جامبو عيسى المتحدّث باسم الشرطة ، إنّ حوالي 200 مسلح يستقلون دراجات نارية هاجموا قرية يارجامجي الواقعة على بعد 25 كيلومترًا من مدينة كاتسينا، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.





والشهر الماضي لقي 57 شخصًا مصرعهم في هجمات شنّها قطّاع طرق على قراهم في هذه الولاية.





وتقوم الحكومة بحملات أمنية لملاحقة العصابات والقبض عليهم، لإنهاء حالة الإرهاب والذعر التي يمارسونها على الناس.