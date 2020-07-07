ميلان يستضيف يوفنتوس في مواجهة نارية بـ الدوري الإيطالي





ويدخل ميلان مباراة اليوم بحثاعن الفوز من أجل تحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.





في المقابل يطمح يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة انتصاراته بخطف الثلاث نقاط من الروسونيري، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الكالتشيو.





وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف دون رد.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ميلان في المركز السابع بـ 46 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي ليتشي مع لاتسيو في تمام السابعة والنصف مساء.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره يوفنتوس اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإيطالي.