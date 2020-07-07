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تعليم

بالصور .. شاهد أجواء لجان الثانوية العامة من الداخل قبل جلوس الطلاب على المقاعد وتوزيع الامتحان

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:38 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا يرصد أجواء لجان امتحانات الثانوية العامة من الداخل قبل جلوس الطلاب على المقاعد لاداء امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الادبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد دقائق ، وتحديدا في الساعة العاشرة صباحا ، سيكون الطلاب جالسين على مقاعدهم في لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء توزيع كراسات امتحان الفيزياء والتاريخ .

وتوافد منذ الثامنة صباحا طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات ، لإنهاء إجراءات الكشف والتفتيش والتعقيم المعتادة منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة ، وذلك استعدادا لآداء امتحاني الفيزياء والتاريخ من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، منذ فجر اليوم وصول صناديق أسئلة الامتحانات المذكورة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.


وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم قبل بدء الامتحان

وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي :

- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا. 

- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الالكتروني.

- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.


-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- يوقع كل طالب في كشف استلام ادوات التعقيم

- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة  تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.
بالصور .. شاهد أجواء لجان الثانوية العامة من الداخل قبل جلوس الطلاب على المقاعد وتوزيع الامتحان
بالصور .. شاهد أجواء لجان الثانوية العامة من الداخل قبل جلوس الطلاب على المقاعد وتوزيع الامتحان
بالصور .. شاهد أجواء لجان الثانوية العامة من الداخل قبل جلوس الطلاب على المقاعد وتوزيع الامتحان
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