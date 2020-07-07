تلاحم بين مديرية الصحة وشباب سيناء لتنفيذ مبادرات مجتمعية للتصدي لـ كورونا

وأعلنت مديرية الصحة بالمحافظة ، دعمها الكامل لمبادرات الشباب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لفيروس كورونا.تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ ، وتكليفات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، بأهمية التواصل والتعاون الجاد في ظل الأزمة الراهنة.وأكد الدكتور حسام حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، ان المديرية تقدم الدعم الكامل لمبادرات الشباب ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لجائحة كورونا.وأشار الي أن هناك ملحمة بين شباب الطلائع والبرلمان، ومركز شباب السلام وغيره من مراكز الشباب والأندية الرياضية في التصدي لفيروس كورونا وقيامهم بتطهير وتعقيم مساجد وشوارع الأحياء ومرافق الخدمات بها، علاوة على مساهمات دعم القطاع الصحي.من جانبه، قال فتحي عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي، إن إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة تعد برنامجا كاملا مع إدارة خدمات الشباب بالمديرية لمجابهة فيروس كورونا خلال المرحلة الراهنة.اقرأ ايضا: