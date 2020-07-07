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تعليم

في الفيزياء و التاريخ..6528 طالبا يؤدون الامتحانات بالثانوية العامة بالأقصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:53 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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شمس يونس

انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر ، اليوم الثلاثاء ، وذلك لأداء الامتحانات  في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية..

وقال الدكتور عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن إجمالى الطلاب المقيدين لأداء امتحانات اليوم 6528 وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020 .

 

وخضع  الطلاب للفحص الطبي باستخدام الجهاز الحراري قبل دخولهم إلى مقار اللجان التى وصل عددها إلى 25 لجنة موزعة على مدن المحافظ، وبوضعها على بوابات التعقيم.

 

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و تم تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات  تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين ، كما تم التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع  الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة.

 

ومن جانبه يتابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم،أعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان فضلا عن متابعته لسير أعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة وغرف العمليات الفرعية  بالإدارات التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات أولا باول ولسرعة التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة لاتخاذ الاجراءات الفورية بشأنها.

 

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