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مدير منطقة المعادي للمعاشات: متاح الاستعلام عن العلاوات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:50 ص
أشرف رفعت، مدير
أشرف رفعت، مدير عام منطقة المعادي للتأمين والمعاشات
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نورهان رأفت
قال أشرف رفعت، مدير عام منطقة المعادي للتأمين ومعاشات القطاع الحكومي، إن عملية صرف معاشات يوليو، تتم على شرائح، منعا لتكدس المواطنين، واتباع إجراءات التباعد الإجتماعي.

وأضاف مدير عام منطقة المعادي للتأمين والمعاشات، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على فضائية القناة الأولى أن منافذ صرف المعاشات مزودة بالتعليمات والعلامات الاحترازية للوقوف، بالإضافة إلى التعقيم المستمر.

وأشار "رفعت"، إلى أنه يتم تعقيم المباني بصورة يومية، حفاظا على صحة الموظفين والعاملين، موضحا أنه تم صرف معاشات بقيمة تزيد عن الـ 7 مليارات جنية حتى الآن.

ولفت إلى أن العلاوات الخاصة، متاح الاستعلام عنها، عبر الموقع الإلكتروني، من خلال الرقم القومي، واسم الأم فقط.
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