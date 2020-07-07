موبايلك في الحفظ والصون بجنيه واحد.. سبوبة المكاتب خلال امتحانات الثانوية



شملت القواعد التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ، لطلاب الثانوية العامة، عدم السماح بالدخول إلى اللجان بالهواتف المحمولة، لمنع عمليات تسريب الامتحانات، التي كانت تحدث خلال السنوات الماضية، وعدم السماح للطلاب بالتواصل مع الخارج للغش، فقبل دخول الطلاب لمقر اللجنة، يخضع لعملية تفتيش ذاتي لمنع دخول أي ممنوعات ومن ضمنها الهاتف المحمول.









اقرأ أيضا:









قواعد وزارة التربية والتعليم جعلت الطلاب في "حيرة" فبين الرغبة في طمأنة الأهل، في أسرع وقت بعد انتهاء الامتحان مباشرة، من خلال الاتصال بهم وتطبيق قواعد الوزارة، جاء الحل من المكتبات المتواجدة في محيط لجان الثانوية بمركز العياط جنوب الجيزة، فما على الطالب إلا غلق الهاتف وتسليمه لصاحب المكتبة والحصول على رقم يحتفظ به لبعد الامتحان ليحفظ له حقه.









بعد الامتحان يذهب الطلاب مسرعين إلى المكتبة لاستلام هواتفهم بعد تسليم الأكواد، ودفع جنيه واحد فقط قيمة الخدمة، وعلى الفور يتواصلون مع الأهالي لطمأنتهم على مستوى الامتحان.









وتحرص قوات الأمن على التنبيه على الطلاب بعدم الدخول بالهواتف المحمولة، قبل أن يتم تفتيش الطلاب وسحب أي ممنوعات منهم قبل دخول اللجان من أوراق أو هواتف، لمنع عمليات الغش، وشهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من رجال وزارة الداخلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحان، وفرض كردون أمني حول كل مدرسة.