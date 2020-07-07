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النفسية تقوى المناعة.. الكابتن توني عثمان يكشف تفاصيل تعافيه من كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:27 ص
الكابتن تونى عثمان،
الكابتن تونى عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصرى
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هاجر إبراهيم
أكد الكابتن تونى عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم سابقا، بعد تعافيه من فيروس كورونا، أنه على الرغم من أنه رجل رياضي إلا أنه أصيب بكورونا، قائلا: "مش جاتلى أنا بس دى جت لنجوم كبار فى الخارج من مدريد وبرشلونة".


وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن فيروس كورونا ليس له كتالوج، إلا أنه بعزيمته وإصراره أستطاع أن يتغلب عليها هو وزوجته، موضحا أنه قام بعمل فترة إعداد للفيروس وانعزالهم تماما عن العالم الخارجى للتعايش معها.


وأوضح أن محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة هناك أعطياه البروتوكول، وتابع: "خضعت ليه زى ما الكتاب ما بيقول، وتغلبت عليه لأن ربنا الاى بيجيب المرض وهو الاى بيشيله"، مشيرا إلى أنه استطاع التعافى نتيجة اعتباره بلاءً من عند الله، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الأطباء حيال الفيروس ومعرفة برنامج العزل المنزلى وتناول الطعام جيدا.


ونصح كل مرضى كورونا بتعديل النفسية، مؤكدا أن النفسية ترفع وتقوى المناعة إلى أقصى درجة، والالتزام بما يقوله الأطباء، لافتا إلى أنه تعافى بعد بقائه لمدة 14 يوما فى منزله.


وتحدث عن أنه خلال فترة إصابته هو وزوجته قاما بالاستنداد على ابنته نورهان، متابعا: "نورهان بنتى هى المقاتل الحقيقي للفيروس"، لافتا إلى أنه بعد قيامه بالمسحة وكانت النتيجة سلبية استغرق أسبوعا آخر بالعزل بنفس بروتوكول العلاج حسب توصية الطبيب، لعدم وجود شك فى إيذاء أحد.
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