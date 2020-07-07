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رياضة

برشلونة يعلن براءته من تهمة تشويه سمعة أساطيره

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:15 ص
بارتوميو رئيس نادي
بارتوميو رئيس نادي برشلونة
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محمد السعيد
أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني براءته من تهمة تمويل حملة  لتشويه رموزه على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت تقارير صحفية اتهمت مجلس إدارة نادي برشلونة مؤخرا بتمويل صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي منأجل تلميعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشن هجوم على بعض أساطير ولاعبي الفريق الكتالوني، مثل بيب جوارديولا، وميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه.

وذكر نادي برشلونة في بيانا رسميا، أن الشركة المكلفة بادارة التحيقات، أكدت براءة النادي من تهمة إهانة رموزه.

وتابع بيان النادي، أن التحقيقات أثبتت أن تعاقد النادي مع هذه الخدمات من أجل القيام ببعض المهام مثل مراقبة وتحليل شبكات التواصل، وليس من أجل التشهير ضد أي شخص".

وتابع البيان، أن قيمة تعاقد نادي برشلونة مع هذه الخدمات كانت في نطاق سعر السوق.
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